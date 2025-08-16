Dolar
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, vefatının 754. yılında Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Next Sosyal hesabından Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyük manevi rehberlerimizden Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümünde hürmetle ve rahmetle yad ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir."

