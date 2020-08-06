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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 06.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan "Büyük milletimizin yardım eli, Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Milletimiz sağ olsun. Devletimiz var olsun. 'Koca Yusuf' adlı uçağımız milletimizin selamını ve yardımını Lübnan'a ulaştırdı. Cumhurbaşkanımızın mesajı Lübnanlı kardeşlerimize ulaştı. Türkiye Lübnan'ı asla yalnız bırakmayacak." paylaşımında bulundu.



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