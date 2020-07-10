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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere ilişkin, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." dedi.

Enes Kaplan   | 10.07.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.

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