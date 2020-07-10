AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadelere ilişkin, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.