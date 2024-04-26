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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir. Netanyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı'mız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz."

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