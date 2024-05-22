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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’i tanıma yönünde atılan her adım insanlık değerlerinin yanında durmak demektir

Ömer Çelik, Filistin'i tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın gayreti insani ve siyasi hassasiyetin artmasına en büyük desteği vermektedir" dedi.

Mümin Altaş  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’i tanıma yönünde atılan her adım insanlık değerlerinin yanında durmak demektir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamalarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Filistin devletini tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."

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