AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin’i tanıma yönünde atılan her adım insanlık değerlerinin yanında durmak demektir
Ömer Çelik, Filistin'i tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımızın gayreti insani ve siyasi hassasiyetin artmasına en büyük desteği vermektedir" dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarına dair açıklamalarının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.
- Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıyacağını duyurdu
- Türkiye bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyor
Filistin devletini tanıma yönünde atılan her adımın tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 22, 2024
"Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.