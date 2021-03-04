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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları, milletimize düşman oldukları içindir." değerlendirmesini yaptı.

Muhammed Ali Toruntay   | 04.03.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır

Ankara

Çelik, ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesi olduğunu belirten Çelik, "FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." ifadelerini kullandı.

Çelik, bu ihanet şebekesinin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı yürüyüşünü durduramayacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmanıdır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Cumhurbaşkanımızın arkasında, milletimizin iradesi ve desteği var. FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmanı şebekeler var. FETÖ ile mücadele, milli bir seferberliktir. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar sürecektir."

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