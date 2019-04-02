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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttüğümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir." dedi.

Ferdi Türkten   | 02.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden. Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu şer şebekeleri, kara propaganda odaklarıyla Yeni Zelanda'da o saldırıyı gerçekleştiren katil arasında sadece doz farkı vardır, onun gerisinde anlayış birliği olduğunu görüyoruz." ifadesinde bulundu.

Çelik, İstanbul'da seçim sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin, "CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun." dedi.

Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin tarafındayız. Yürüttüğümüz mücadele bu prensibe bağlılığımızın neticesidir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim sonucuna ilişkin, "Sonuç ne olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz." dedi.

Çelik, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Anıtkabir defterine attığı imzada maalesef istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. Anıtkabir Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur." ifadesine yer verdi.

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