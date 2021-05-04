Euro
10.00
Dolar
8.33
BIST 100
1,416.25
Altın
1,778.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayaş'ta pandemi kapsamında tüm tedbirlerin alındığı iftarda bir aileye misafir oldu
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 04.05.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir

Ankara

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yassıada zihniyetinin yine hortladığını" kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan' bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmenin Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dil olduğunu belirtti.

Menderes’in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsinin aynı millet düşmanı dili kullandıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır."

"Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir"

Yassıada zihniyetinin tehditlerinin millet nezdinde bir karşılığının olmadığını belirten Çelik, bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceklerini aktardı.

Bunlara sessiz kalmanın millete ihanet olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da 688 binden fazla hasta için tıbbi oksijene ihtiyaç duyuluyor
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi
Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması
Belçika'da 'korona kartı' uygulaması gündemde

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Türk demokrasisinin askeri müdahalelere karşı duruşunda kırılma noktası: 27 Nisan e-muhtırası

Türk demokrasisinin askeri müdahalelere karşı duruşunda kırılma noktası: 27 Nisan e-muhtırası
Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu

Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu