AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
"Yassıada zihniyetinin yine hortladığını" kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamaktan' bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmenin Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dil olduğunu belirtti.
Menderes’in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsinin aynı millet düşmanı dili kullandıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır."
"Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir"
Yassıada zihniyetinin tehditlerinin millet nezdinde bir karşılığının olmadığını belirten Çelik, bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceklerini aktardı.
Bunlara sessiz kalmanın millete ihanet olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlara ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.