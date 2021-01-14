AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracak
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.
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