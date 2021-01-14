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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracak

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 14.01.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracak

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi.

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