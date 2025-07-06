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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri, en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri, en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, 'CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle' açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."

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