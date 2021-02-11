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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Enes Kaplan   | 11.02.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ettiğini belirterek "Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanı odakların desteğini alarak ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir. Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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