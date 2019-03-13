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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: AP'nin Türkiye kararı bizim açımızdan değersiz bir karar

AK Parti Sözcüsü Çelik, AP'nin Türkiye kararına ilişkin, "Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar." dedi.

Burcu Çalık   | 13.03.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: AP'nin Türkiye kararı bizim açımızdan değersiz bir karar

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, AP'nin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

AP, 2018 Türkiye Raporu'nu kabul etti

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında, "Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalandığını anımsatan Çelik, "AP parlamentomuzla dayanışma için ziyarete bile gelmedi. AP Başkanı aylar sonra geldi. Ama darbeci liderlerle çalışmakta hiçbir mahsur görmüyorlar. AB'nin genişlemeden sorumlu komiserinin ırkçılığı, Türkiye raporunu hazırlayan şahsın demokrasiden çok terörü destekleyenlerle yakınlığı herkes tarafından bilinmektedir." ifadelerine yer verdi.

"Bu raporu size aynen iade ediyoruz" 

Vatandaşların 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için her türlü bedeli ödediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu dünya tarihine geçecek emsalsiz bir duruştur. Bunu anlamaktan uzak AP'nin verdiği kararın zerre kadar itibarı yoktur. Biz demokrasi için bedel ödeyen bir milletiz. Demokrasimiz hak edilmiş bir demokrasidir. Bu uğurda Başbakan Menderes ve bakanlarımız şehit oldu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehitlerle ve gazilerle koruduk demokrasimizi. Demokrasimize notu tarih vermiştir, ödenen bedeller vermiştir. Irkçılara teslim olmuş AP'nin verdiği notun hiçbir hükmü yoktur. Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor.

AP'ye sesleniyoruz. Bu raporu size aynen iade ediyoruz. Kabul ettiğiniz bu raporu, 'Avrupa Irkçılık ve İslam Düşmanlığı Müzesi' kurup kapısına asabilirsiniz. O raporu her gördüğünüzde, Avrupa'yı ırkçılara adım adım bir kere daha nasıl teslim ettiğinizi hatırlarsınız."

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