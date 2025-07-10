AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki gensoru reddedildi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan güvensizlik oylamasını geçerek koltuğunu korudu.
Brüksel
AP Genel Kurulunda, von der Leyen hakkında verilen gensoru önergesi üzerine oylama yapıldı.
720 sandalyeli AP'de 553 kişinin katıldığı oylamada 175 lehte, 360'ı aleyhte, 18'i ise çekimser oy kullanıldı.
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Böylece von der Leyen, 360 vekilin desteğiyle koltuğunu korumuş oldu.
🇪🇺 AB'nin fiili lideri von der Leyen görevde 5. yılında gensoruyla karşı karşıya— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 10, 2025
🔎 Gensorunun ana gerekçesi olarak "Pfizergate" skandalı gösteriliyor
❓ Skandalın detayları neler?
🎙️ AA Muhabiri Selen Valente Rasquinho, detayları Strazburg'dan aktardı https://t.co/7on1Q4n0Cl pic.twitter.com/kHdPvNLnmA
Ana gerekçe Kovid-19 aşısı anlaşmalarında yolsuzluk şüphesiydi
Gensoru önergesini veren Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, von der Leyen'in, Kovid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla'yla arasındaki telefon mesajlaşmalarının içeriğini saklamasının, yolsuzluk şüphesi uyandırdığını söylemişti.
Rumen vekil, bazı üye ülkelerde Brüksel tarafından ulusal seçimlere müdahale edildiğini, kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığını, önemli kararlarda AP'nin devre dışı bırakılarak demokratik sürecin baltalandığını da iddia etmişti.
2019'dan bu yana AB'nin en etkili yönetici pozisyonunu elinde tutan Alman siyasetçi von der Leyen, Haziran 2024'te bu göreve ikinci kez getirilmişti.