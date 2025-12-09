Dolar
42.59
Euro
49.61
Altın
4,212.78
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,238.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Politika

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Aynur Ekiz  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 50 dakika sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da narkotik operasyonunda şehit olan polis memuru Albayrak memleketi Samsun'da defnedildi
Zeytinburnu'nda bir kişinin öldüğü otopark kavgasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Çekmeköy'de operasyon sırasında polisin şehit olmasına ilişkin 5 zanlı gözaltında
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA merkezine düzenlediği baskını kınadı
İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez

Benzer haberler

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet