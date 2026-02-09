Dolar
43.59
Euro
51.81
Altın
5,015.75
ETH/USDT
2,037.10
BTC/USDT
69,161.00
BIST 100
13,761.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zehra Tekeci Eser  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.23'te başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Yarışması için başvurular devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti
MSB'den Steadfast Dart-26 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet