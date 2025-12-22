Dolar
Politika

AK Parti MKYK Toplantısı gerçekleştirildi

Betül Bilsel  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'nda saat 15.04'te başlayan toplantı, 1 saat 42 dakika sürdü.

