AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 81 ilde 27 Mayıs'ın 61. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı
Ankara İl Başkan Yardımcısı Güngör, "Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir." dedi.
Ankara
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 81 ilde 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasını AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda yaptı.
Medeniyet geleneği denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletin, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını, bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini belirten Güngör, "Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir." dedi.
Güngör, vesayet ve beraberinde darbelerin millete fayda getirmediğini, milletin demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürdüğünü belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe, 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin, insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı." diye konuştu.
"Milletimizin gönlünde yer edinmiştir"
1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattıklarına dikkati çeken Güngör, şöyle devam etti:
"Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler, türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında, askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir."
Güngör, millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiğini aktardı.
"Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir"
Üzerinden yıllar geçse de darbeci zihniyetin varlığını devam ettirdiğini belirten Güngör, şunları kaydetti:
"En son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz, darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe dercetmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir.
Bu vesile ile, 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.