AK Parti Grup Başkanvekili Usta: Biz, yasama faaliyetini düzgün şekilde yapmak için yetkilendirilmiş milletvekilleriyiz
AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Biz, yasama faaliyetini düzgün bir şekilde yapmak için yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş milletvekilleriyiz." dedi.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde medeniyetin ve inancın sembolü Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Ayasofya, yalnızca bir ibadet yeri değil aynı zamanda milletimizin iradesinin, azminin ve imanının da sembolüdür. Bizler tarihimizi ve kültürümüzü koruyarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sadece ülkemiz için değil tüm İslam dünyası için de büyük bir anlam taşımaktadır." diye konuştu.
Usta, AK Parti iktidarı olarak 22 yıldır her zaman sahada, sokakta, tarlada, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin, çalışanın ve emekçinin yanında olduklarına işaret ederek, "Milletimiz bize bir görev ve sorumluluk yetkisi vermiş, verdiği bu yetki ve sorumlulukla, bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem de sahada Türkiye'nin her bir santimetrekaresinde milletvekillerimizle beraber herkesin yanında olmaya, hiç endişe etmeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü'nü de kutlayan Usta, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu, eksiksiz ve doğru bilgiye ulaşmada kritik bir rol oynadığını söyledi. Gazeteciliğin zor koşullar altında, bazen hayat pahasına gerçekleri ortaya koyma cesareti gerektirdiğini dile getiren Usta, Gazze'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle andı.
"Lozan Anlaşması ile siyasi anlamda bir zafer elde edilmiştir"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 101 yıl önce Lozan Antlaşması'nın imzalandığını ve Türkiye'nin kurucu senedinin ortaya konarak gelecek nesillere armağan edildiğini söyledi.
Lozan'ın siyasi ve diplomatik bir zafer olduğunu ifade eden Başarır, "Kurucu liderimiz, ülkemizin, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Lozan'ın mimarı İsmet İnönü'yü rahmetle, özlemle anıyorum ve bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, 85 milyon adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bugün basında sansürün kaldırılışının da 116'ncı yıl dönümü olduğunu anımsatan Başarır, "Aslında sansür için 116 yıl önce bir mücadele verildi, sansüre karşı başkaldırıldı ve biz 24 Temmuz 1948'den beri 'Basın Bayramı' olarak bugünü kutluyoruz. Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 158'inci sıradayız." dedi.
Başarır, basın özgürlüğünün yıl dönümünde bir grup önerisi verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz, fişlenen 64 gazeteci ve siyasetçilerin de konuşulmasını istedik Basın Özgürlüğü Günü'nde. Bir partinin genel başkanının açıklamalarını yazdık ve Meclis Başkanı bu araştırma önergemizi bize iade etti. Neden iade etti? İç Tüzük 67'ye göre biz önergede kaba ve yaralayıcı bir cümle kullanmışız. Oysa asla kullanmadık, bir partinin liderinin basın toplantısındaki cümlelerini aynen yazdık. Şimdi, sansürün kaldırıldığı, basının özgür olduğu günü kutlarken Meclis bunu yapıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Meclis Başkanının görevi önce bu çatının, yasama organının, milletvekillerinin itibar ve haklarını korumaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında belediyelerin kamuya olan borçlarının tahsil edileceğine yönelik açıklamalarına değinen Başarır, "2024 Mart seçimlerine kadar Denizli Belediyesinin vergi ve sigorta borçlarını İller Bankasından bir defada kesti mi? Adıyaman Belediyesinin kesti mi? Afyonkarahisar Belediyesinin kesti mi? Ne oldu? 2019'a kadar İstanbul ve Ankara Belediyesinin vergi borçlarını kesti mi? Kesmedi. Kime yükledi? Yeni seçilen belediye başkanlarına. Aklına birden bu parayı tek seferde tahsil etmek geldi. Yazıklar olsun." dedi.
Genel Kurul gündemindeki kanun teklifinin ilk imzacısı AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ailesine ait şirketlere ilişkin vergi iddialarını hatırlatan Başarır, "Bir milletvekilinin durumunu burada konuşmaktan memnun değilim ama 'vergide adalet, vergi toplamayla ilgili daha etkin mücadele' gibi sözlerle ilk imzacı olarak vergi kanununu bu Meclis’te komisyona sunuyorsa ve tek kuruş vergi vermiyorsa işte bu bir ayıptır." ifadelerini kullandı.
Başarır'ın iddiaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Nilgün Ök'ün bu iddialarla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı. Usta "Biz yasama faaliyetini düzgün bir şekilde yapmak için yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş milletvekilleriyiz. O yüzden şahıslar üzerinden değil, siyasetin etiğini ve ahlakını koruyarak burada siyaset yapmanın çok daha doğru olacağını ve Genel Kurul çalışmalarının daha intizamlı yürüyeceğini hatırlatmak istiyorum." dedi.
Usta'nın "Burası milletin kürsüsü, insanlıktan ve vicdandan bahsediyorsanız çıkıp itibar suikastı yapmayın, çıkıp bu insanların onurlarıyla ve şerefleriyle oynamayın. Adam gibi siyaset yapalım, konuşalım ama itibar suikastı yapmayalım." sözlerine CHP ve DEM sıralarından tepki gelince gerginlik yaşandı.
Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.