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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Enis Berberoğlu açıklaması

AK Parti'li Turan, "Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra düştü. Bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz." dedi.

Aynur Ekiz   | 08.02.2021
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karara ilişkin, "Sayın Berberoğlu'nun vekilliği, Yargıtay'ın kesinleşmiş kararından sonra Meclis'te okunduktan sonra düştü. Dolayısıyla bugün verilen 'AYM kararına uyulması' kararı, ardından hakların iadesi kararı, şahsi kanaatim olarak söylüyorum, Meclis'te okunmadan iade olamaz." ifadelerini kullandı.

Turan, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi'nin de, yerel mahkemenin de verdiği karar, usule ilişkin itirazlardır, yani 'Dokunulmazlığı varken yargılamayın' tarzı usulle ilgili meselelerdir.  İçerikte sorun yok. İçerikle ilgili, MİT tırları, yani FETÖ'cülerle, devletin karşısında olanlarla beraber adım atıldığı mahkeme kararlarında, evraklarda var. Bu, CHP için bir utanç vesikası olarak yıllarca duracak."

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