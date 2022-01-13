AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Enflasyon muhasebesi uygulamasını 2023 sonuna kadar erteliyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, enflasyon muhasebesi uygulamasını 2023 sonuna kadar erteleneceğini belirterek, "2023 sonunda şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın Üretici Fiyat Endeksi oranında yeniden değerleme imkanı sağlanacak." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirine, AK Parti Milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu 4 maddelik Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı.
Enflasyon muhasebesi uygulamasını hatırlatan Elitaş, "2003'te hayata geçen, ilk kez ve bir kereliğine 2004'te uygulama imkanı bulan, 31 Aralık 2021'te de tekrar uygulanabilecek enflasyon muhasebesi konusunda, o günden bugüne yaptığımız yeniden değerleme oranlarıyla farklı farklı kanunlara yapılan atıf çerçevesinde kurumlarla idare arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflar endişesiyle erteleme talebinde bulunuldu. Bu konuyu Cumhur İttifakı olarak uygun görerek Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi verdik." diye konuştu.
"Enflasyon muhasebesi uygulamasını 2023 sonuna kadar erteliyoruz." diyen Elitaş, şirketlere, 2023 sonunda enflasyon muhasebesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında yeniden değerleme imkanı sağlanacağını söyledi.
Elitaş, şunları kaydetti:
"ÜFE oranında yeniden değerlemeden dolayı herhangi bir kar ortaya çıktığı takdirde bu, şirketlerin, geçmiş yıl karları olarak defterde, bilançolarında gözükecek, herhangi bir vergiye tabi olmayacak. Bunu ertelememiş olsaydık, 2021'de enflasyon muhasebesi uygulamasından dolayı ortaya çıkacak karlar vergiye tabi olacaktı. Bu süre içinde geçen zamanda herhangi bir sorun ortaya çıkmasın diye böyle bir düzenlemenin uygun olacağı kanaatine vardık."
Kanun teklifindeki diğer düzenlemeyi paylaşan Elitaş, şöyle devam etti:
"31 Aralık 2021'den önce 1 Ekim 2021 arasında şirket aktiflerinde ya da kasasında veya bankada herhangi bir döviz bulunan şirketler, bu dövizlerini 17 Şubat 2022'ye kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında bozdurup ilgili bankada, Merkez Bankasının tebliğleri doğrultusunda 3 ya da 6 ay vadeli mevduat açtıkları takdirde; 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 arasında ortaya çıkacak kambiyo karları vergiye tabi olmayacak. 31 Aralık 2021'den önce şirket aktiflerinde bulunan, 1 Ekim 2021'e kadarki olan kambiyolar veya dövizler, Merkez Bankasında bozdurulduğu takdirde 17 Şubat 2022'ye kadar Merkez Bankasına bozdurulup yatırılırsa bunlar kambiyo karlarından kurumlar vergisi ödemeyecekler. Aynı şekilde kur korumalı mevduat kapsamında açtıkları mevduattan dolayı ortaya çıkacak herhangi bir faiz varsa örneğin dönem sonundan kur daha düşük çıktı, faiz elde eden bir işletme ortaya çıkarsa buradan elde ettikleri faiz gelirleri de yine kurumlar vergisi kapsamından istisna tutulacak. Tüm şirketler bir an önce bu düzenlemenin çıkmasını arzu ediyorlar. Bu süreç içinde şirketlerimize kur korumalı vadeli mevduatlarını açabilme imkanını vermiş oluyoruz. Burada en önemli olan nokta, 2021'deki varlıklarının kambiyo karlarının kurumlar vergisinden istisna olması."
Düzenlemenin kapsamına değinen Elitaş, "Kamuoyunda takip ettiğimiz, şirketlerin bilançolarında yaklaşık 90 milyar dolarlık döviz olduğu ifade ediliyor. Kimi 10 milyar dolar diyor, kimi 50 milyar dolar diyor, bunları bozdurabilirlerse kendilerine kurumlar vergisinden büyük bir istisna sağlanacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.
Elitaş, 17 Ocak Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeyi planladıkları kanun teklifini, gelecek hafta yasalaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunmayı hedeflediklerini söyledi.
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