AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki göstererek, "İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.
Grup Başkanvekilimiz Av. Özlem Zengin hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 22, 2021
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.