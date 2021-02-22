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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki göstererek, "İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 22.02.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.

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