Euro
10.18
Dolar
8.34
BIST 100
1,463.28
Altın
1,867.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 18.05.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Ankara

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Filistin'de gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Filistin'de gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gelinen noktada İsrail'in fiilen durdurulmasından başka bir yol kalmamıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gelinen noktada İsrail'in fiilen durdurulmasından başka bir yol kalmamıştır
Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor