AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.