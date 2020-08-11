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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 11.08.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmeyecek

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."

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