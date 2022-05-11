AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Göçlerin arkasındaki temel meselelerden birisi işgallerdir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, göçlerin arkasındaki temel meselelerden birisinin işgaller olduğunu bildirdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, göçlerin arkasındaki temel meselelerden birisinin işgaller olduğunu bildirdi.
Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yarınlara taşımak vazifesinin gençlerde olduğunu belirtti.
"Bugün sayıları milyonlarla ifade edilecek imam hatip camiası, hem sayısal olarak Türkiye'nin yükünü omuzlamaya muktedir hem de kalite ve nitelik olarak Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını bilerek bunları taşımaya hazır bir gençliktir." diyen Kurtulmuş, Yunus Emre'nin, "irfan medeniyeti" denilen Anadolu erenlerinin diline bugün, her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.
"Niçin dünya böylesine önemli savaşları engelleyemiyor?"
Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında hayatını kaybedenlere, yıkılan binalara, tahrip olan şehirlere dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Burada sebep, dünyada barışı sağlayamayan, küresel adaletsizlik üzerine oturan bir sistemin varlığıdır. Hiçbir sorunu çözemeyen, hiçbir sorunu çözmek için iradesi olmayan, sadece güçlülerin borusunun öttüğü bir dünyayı kurarsanız sonu savaş olur, sonu işgal olur, sonu iç çatışmalar olur, sonu insani kayıplar olur. Niçin dünya böylesine önemli savaşları engelleyemiyor? Niçin Filistin meselesi, Filistin'in işgal edilmesi insanlık tarafından önlenemiyor? Çünkü insanlığın küresel sistemi bugün adaletle tartan bir terazi değildir. İşte onun için irfan medeniyetinden dünyaya bakanlar öncelikle dünyanın sorunlarını sadece bir sonuç olarak değil, birtakım sebepler kümesinin oluşturduğu sonuçlar olarak görür."
"Dünyanın en temel sorunlarından birisi iklim değişikliği"
Dünyanın en temel sorunlarından birisinin iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Dünyanın altı da üstü de benimdir diyerek dünyanın bütün nimetlerini sınırsız bir kar hırsıyla talan ederseniz gelinecek nokta burasıdır. Vahşi kapitalizmin temel değerlerini eleştirmeden dünyayı bir şekilde kendi mülkü olarak gören bu anlayışı, bu modern batı zihniyetini eleştirmeden ve bunların sonuçlarını ortadan kaldırmak için mücadele etmeden insanlığa söylenecek hiçbir şey yoktur." dedi.
Dünyanın bir diğer sorunun da "terör" olduğunu değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini belirtti.
"Terör örgütlerini, sadece terör örgütlerinden ibaret olarak görürsek asla terörün bitmesi mümkün değildir." diyen Kurtulmuş, terör örgütlerinin arkasındaki lojistik, istihbari bütün desteklerin sona erdirilmesi gerektiğini anlattı.
Türkiye'nin, kendisini terörden kurtarmak, bölgesini terörden temizlemek için büyük bir mücadele verdiğine işaret eden Kurtulmuş, "Esas meselenin terörün arkasındaki sebepler olduğunu biliyoruz ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması için mücadele ve gayret ediyoruz. Dünya beşten büyüktür diye haykırmamızın temel sebeplerinden birisi de başta terör olmak üzere bu tür insanlık suçu gelişmelerin ortadan kaldırılmasını temin etmektir." şeklinde konuştu.
Göçmen krizi
Göçmen krizinin de dünyanın gündemleri arasında yer aldığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'de göçmen krizini konuşuyorsunuz. Biz Avrupa'nın faşist, aşırı ırkçı, radikal bazı ırkçı çevreleri gibi bunu bir insanlık suçu dille asla konuşamayız, gündemimize getiremeyiz." dedi.
Göçmen meselesinin sadece bir sonuçtan ibaret olduğunu, o sonucu ortadan kaldırmaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Herkes göçmen meselesinden konuşuyor, 'Türkiye'ye Afganlılar geldi, burayı dolduruyorlar.' deniyor. İyi de 50 senedir Afganistan'ı niye işgal ettiniz diye kalkıp batıya bir şey söylemiyorsunuz? Eğer Amerika'nın, ondan önce de Rusya'nın işgali olmasaydı bugün bir tane Afganlı, hayatını dünyanın başka bir yerinde geçirmek için mücadele etmeyecekti. İnsanlara sadece ölümü, sadece açlığı, sadece iç çatışmayı, sadece geri kalmışlığı dayatırsanız o insanlar hayatta kalmak için dünyanın neresinde olursa oraya gelmeye çalışır. Göçlerin arkasındaki temel meselelerden birisi budur; işgallerdir.
Açık söylüyorum, Irak'ın ABD tarafından işgali olmasaydı birçok Iraklı kardeşimiz başka ülkelere gitmeyecekti. Yine aynı şekilde 'Suriye vekalet savaşları' adı altında emperyalist güçlerin maşası olan terör örgütleri vasıtasıyla orası bir kan pazarına çevrilmemiş olsaydı, milyonlarca Suriyelinin başına silahlar, bombalar atılmamış olsaydı Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerini terk edip buraya gelmiş olmayacaklardı. Dolayısıyla biz, irfan medeniyetinin perspektifiyle bütün bu sonuçlara bakmak ve sorunları ortadan kaldıracak insani bakış açısını ortaya koymak zorundayız. Bütün bu meselelerde, en son tartıştığımız göçmen meselesinde de biz insani olanı yapmak durumundayız."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de konuşma yaptığı etkinliğe, bazı AK Parti milletvekilleri ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, davetliler ve çok sayıda imam hatipli öğrenci katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.