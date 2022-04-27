AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı girişime müsaade etmeyecektir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Nisan e-muhtırası"nın 15. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
#27Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 27, 2022
Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan'ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz'daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.