Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki foruma katılımına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nun, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası ile uluslararası iş birliği ağlarını derinleştirme yönündeki iradesine katkıda bulunan bir zemin işlevi gördüğünü bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yılı vesilesiyle Aşkabat'ta düzenlenen foruma katılımının Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış ve istikrar gündemine ilişkin aktif ve yapıcı konumunun somut bir tezahürünü sunduğunu vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Uluslararası Barış ve Güven Forumu, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası ile uluslararası iş birliği ağlarını derinleştirme yönündeki iradesine katkıda bulunan bir zemin işlevi görmüştür. Bu bağlamda Türkiye'nin barış ilkelerine olan bağlılığı ve diyaloğu merkeze alan istikrar anlayışı diplomatik bir tercih olarak açıkça ortaya konmuştur. Forum çerçevesinde yürütülen yoğun ikili temaslar serisi, Türkiye'nin diplomasideki etkinliğinin pratik izdüşümlerini görünür kılmıştır."

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile gerçekleştirilen görüşmelerde ticaret, enerji, yatırım ve güvenlik gibi stratejik alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik somut mekanizmalar ve işbirliği alanlarının ele alındığını belirten Ala, "Böylece ekonomik dayanışma ile istikrar arasındaki karşılıklı bağı güçlendirmeye dönük politika seçenekleri ele alınmıştır. Türkiye'nin, Pakistan-Afganistan sınırındaki ateşkes çabalarına ve bölgesel güvenlik mekanizmalarına verdiği olumlu katkı, ülkemizin arabuluculuk kapasitesini ve uzlaşıyı teşvik eden rolünü pekiştirmiştir. Nitekim Pakistan Başbakanı Sayın Şerif ateşkes konusunda çabalar nedeniyle ülkemize teşekkür etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan kapsamlı görüşmede ise Türkiye'nin karmaşık uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk misyonunun yeniden teyidi olduğunu ifade eden Ala, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki arayışlarda Türkiye'nin önerdiği pratik modellemeler ile müzakere süreçlerine ev sahipliği yapma iradesi, taraflar nezdinde Türkiye'ye duyulan güvenin ve ülkemizin barış inşasındaki etkinliğinin göstergesi olarak okunabilir." açıklamasını yaptı.

Ala, şunları kaydetti:

"Aşkabat'taki diplomatik temaslar Türkiye dış politikasının 21. yüzyılın çok katmanlı güvenlik ve barış inşası meselelerine uygun biçimde nasıl yenilendiğini ve kapsamlandırıldığını sergilemektedir. Türkmenistan'dan Pakistan'a, Rusya'dan bölgesel meselelere uzanan bu genişletilmiş diyalog ağı, küresel barış ve güvenliğe katkı sağlamayı amaçlayan sorumlu ve proaktif bir dış politika vizyonunu yansıtmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, çok katmanlı diplomasinin imkanlarını kullanarak uluslararası arenada bir aktör olmanın yanında barış için vazgeçilmez bir ortak ve istikrarın inşasında güvenilir bir mimar kimliğini güçlendirmektedir."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki foruma katılımına ilişkin açıklama

