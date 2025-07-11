AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
- Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik eşik geçilmiştir
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır
Bugün örgüt tarafından silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik ve önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirten Ala, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve aziz milletimizin verdiği güç sayesinde bu önemli aşamaya gelinmiştir.
Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir."
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