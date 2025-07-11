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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir

Ankara

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bugün örgüt tarafından silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kritik ve önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve aziz milletimizin verdiği güç sayesinde bu önemli aşamaya gelinmiştir.

Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır. Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir."

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