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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Canikli, yılın ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerine ilişkin, "Türkiye'de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün yüzde 9,9'luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil" dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.08.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, yılın ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerine ilişkin, "Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması. Zaten 2020'nin tamamı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 ile yüzde 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu." ifadesini kullandı.

Canikli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, ikinci çeyrekteki yüzde 9,9'luk daralmanın beklenen bir sonuç olduğunu belirtti.

İkinci çeyrekteki ekonomik daralmanın salgının en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Zaten 2020'nin tamamı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 ile yüzde 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu. En ilginç olanı o dönemde tüm Türkiye'de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün yüzde 9,9'luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil. Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az yüzde 50 olurdu.

Hem ekonomik faaliyetler tamamen durdurulmadığı gerekçesiyle pandemiyle etkin mücadele edilmediğini söyleyeceksin, eleştireceksin hem de yüzde 9,9'luk daralma için ekonomi yönetimine saldıracaksın. Ne yaman çelişkidir bu. Edep yahu."


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