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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık dönemeçlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Buğrahan Ayhan  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
AK Parti, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenleyecek

Ankara

İnsan Hakları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti, vesayet zihniyetinin karanlık yüzünü bir kez daha hatırlatmak ve millet iradesine sahip çıkma kararlılığını göstermek amacıyla kapsamlı bir anma program gerçekleştirecek.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" başlıklı serginin açılışı planlanıyor.

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Sergide, 27 Mayıs askeri darbesinin arka planı, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına yapılan hukuksuzluklar, cuntacılığın millete ve demokrasiye verdiği zarar, vesayet düzeninin nasıl inşa edildiği ve bu düzenin halk iradesini nasıl baskı altına aldığına dair belgeler ve görseller yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarının nasıl birer birer çökertildiği, milli iradenin nasıl yeniden hakim kılındığının anlatılacağı sergide, İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan 27 Mayıs 1960 darbe sürecini konu alan bir video gösterimi de yapılacak.

Darbeye ilişkin 81 ilde sergi açılacak, partinin İl İnsan Hakları Başkanlıkları tarafından eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirilecek, sosyal medyada kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

"Millet iradesine yapılan darbelerin unutulmaması hedefleniyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın konuya ilişkin açıklamasında, Başkanlık olarak 27 Mayıs'a yönelik faaliyetler düzenleyeceklerini belirtti.

Yalçın, faaliyetlerde 27 Mayıs'ın gerçek yüzünün bir kez daha hafızalara kazınması, milletin iradesine karşı yapılan darbelerin tarihsel ve toplumsal sonuçlarının unutulmaması ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde AK Parti'nin oynadığı kurucu ve dönüştürücü rolün vurgulanmasını hedeflediklerini kaydetti.

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