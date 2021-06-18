Adalet Bakanı Gül: Yargı reformunun odağında vatandaş memnuniyeti var
Adalet Bakanı Gül, yargı reformunun odağında vatandaş memnuniyeti ve iradesinin bulunduğunu bildirdi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, Meclis Başkanlığına sunulan 4. Yargı Paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milletin adaletten beklentisi ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda reform yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Yargı reformumuzun odağında vatandaş memnuniyeti, temelinde Edirne'den Kars'a 84 milyonun ortak beklenti ve iradesi var. Bugün Meclise sunulan Dördüncü Yargı Paketi de aynı iradenin ürünüdür. Bu anlayış; iyi, doğru ve istikrarlı bir uygulama için de önemli bir kaynak olmalıdır.
Yargı reformumuzun odağında vatandaş memnuniyeti, temelinde Edirne’den Kars’a 84 milyonun ortak beklenti ve iradesi var. Bugün Meclise sunulan Dördüncü Yargı Paketi de aynı iradenin ürünüdür. Bu anlayış; iyi, doğru ve istikrarlı bir uygulama için de önemli bir kaynak olmalıdır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 18, 2021
Daha kaliteli, daha öngörülebilir ve daha erişilebilir adalet hizmetleri yolunda Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı. Reform irademiz, milletin yargı adaletinden beklentileri ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor, devam edecek.
İnsan haklarına dayalı hukuk devleti perspektifiyle hazırlanan Dördüncü Yargı Paketi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Herkes için güven veren hukuk amacımızın tüm milletvekillerince destekleneceğine inanıyorum. Şimdi, Beşinci Yargı Paketi için kolları sıvama vakti."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.