Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir daha darbe utancı yaşamayacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat sürecine ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin, bir daha darbe utancı yaşamayacağını belirtti.
Ankara
Gül, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat sürecinin ve ilkel uygulamalarının, milletin vicdanında mahkum edilerek, tarihin kirli sayfalarında yerini aldığını vurgulayan Gül, "Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
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"Bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 28, 2021
Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır.
Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz.