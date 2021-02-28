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Politika

Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir daha darbe utancı yaşamayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat sürecine ilişkin paylaşımında, Türkiye'nin, bir daha darbe utancı yaşamayacağını belirtti.

Aybüke İnal Kamacı   | 28.02.2021
Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir daha darbe utancı yaşamayacak

Ankara

Gül, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat sürecinin ve ilkel uygulamalarının, milletin vicdanında mahkum edilerek, tarihin kirli sayfalarında yerini aldığını vurgulayan Gül, "Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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