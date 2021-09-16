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Politika

Adalet Bakanı Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti

İsmet Karakaş   | 16.09.2021
Adalet Bakanı Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Yazeed Makhloof ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) davetlisi olarak Ankara'da bulunan Filistin heyetine TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmasının, dünyaya adaletin hükmetmesi açısından bir turnusol kağıdı görevi gördüğünü söyledi.

Bakan Gül, Türkiye'nin Filistin davasına desteğinin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Makhloof da Türkiye'nin Filistin davasına uluslararası bir çıkar gözetmeksizin destek verdiğini belirterek, bunun kendileri için öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

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