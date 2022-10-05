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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.

Sinan Uslu   | 05.10.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz

TBMM

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.


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