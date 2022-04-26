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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ Valiliği’ndeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ya da başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD ya da başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı olmadığını belirterek, "Onlar kendi işine baksınlar." dedi.

Barış Gündoğan   | 26.04.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ya da başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yok Fotoğraf: Utku Ucrak/AA

Ankara

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