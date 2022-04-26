Adalet Bakanı Bozdağ: ABD ya da başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söyleme hakkı yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD ya da başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı olmadığını belirterek, "Onlar kendi işine baksınlar." dedi.
Ankara
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