5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
AK Parti milletvekilleri, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
TBMM
5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.
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