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Politika

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti milletvekilleri, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Sinan Uslu   | 02.11.2021
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.

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