'1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah Sayın Bahçeli’nin deyimiyle 'zillet', bizim deyimimizle de 'illet ittifakı' seçimlerde yenilecek ve 1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Aydın ve Türkiye'ye uyanacağız." dedi.

Fotoğraf: AA/İbrahim Uzun

AYDIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentteki programları kapsamında Aydın Ekonomi Kulübü'nün açılışını gerçekleştirdi, Kuşadası'nda AK Parti'nin "Gönüller Buluşması" toplantısına katıldı.

Pakdemirli, konuşmasında Türkiye'nin koalisyonlarla iyi yönetilmediğini, koalisyon dönemlerinde vatandaşların kuyruklara mahkum olduğunu belirterek, "Şimdi tanzim satışlarımızı, 2, 3-5 dakikalık kuyruklarımızı eleştirenler o dönemlerde her şeyi kuyruklarla satıyordu. Bir depo benzin almaya kalktığınızda geceden sıraya giriyordunuz. Ertesi gün şanslıysanız arabanıza bir depo benzin alıyordunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin Turgut Özal'la koalisyon prangalarını kırmasına rağmen 90’lı yıllarda yeniden bu prangaların eline düştüğünü, 2000'li yıllarla AK Parti iktidarının geldiğini anlatan Pakdemirli, 16 yıldır da ülkenin istikrarlı şekilde kalkındığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Türkiye’de beka problemini anlayan iki parti var. Biri AK Parti, diğeri de MHP. Bunun dışındaki bütün partiler ya bu işi anlamadılar ya da anlamamazlıktan geliyorlar. Toplum gereken dersi verecektir. Bu birliktelik pazara kadar değil, mezara kadar olacaktır. İnşallah Sayın Bahçeli’nin deyimiyle 'zillet', bizim deyimimizle de 'illet ittifakı' karşımızda seçimlerde yenilecek ve 1 Nisan sabahı çok daha güzel bir Aydın ve Türkiye'ye uyanacağız."

"Kendi reklamlarına harcasınlar"

Termalin, turizmin ve tarımın konuşulacağı Aydın'da çöp, çamur ve çukur siyasetinin konuşulduğunu belirten Pakdemirli, Aydınlıların doğru seçim yapacağını, projesi olanla olmayanı ayıracaklarını söyledi.

"Belediye başkanını seçerken aslında o şehre bir CEO seçiyoruz." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Belediye başkan adayımız özel sektörden geliyor. Şehri yönetecek kabiliyette birini seçiyor olmanız lazım. Bu zamana kadar 3 tane adamı idare etmemiş hatta amiyane tabirle 3 sığırı gütmemiş adamlara bu belediyeleri teslim etmeyin çünkü teslim ettiğiniz yerler sizlerin geleceği ve evlatlarınızın geleceği olacaktır."

Kuşadası'nda çeşmelerden tuzlu su aktığını, bu sorunu çözemeyenlere belediyenin teslim edilmemesi gerektiğini belirten Pakdemirli, "CHP’nin böyle bir derdi yok. Bunların derdi oralara gitsinler, kazansınlar, otursunlar, yesinler, içsinler ve paraları kendi reklamlarına harcasınlar. İzmir’de de aynı haltı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Menderes ailesinin dostu

Merhum Başbakan Adnan Menderes Yassıada'dayken oğlu Aydın Menderes'in veliliğini babası Ekrem Pakdemirli'nin üstlendiğini dile getiren Pakdemirli, "Ben böyle bir ailenin evladı olduğum için ve bunu Aydın’da söylediğim için gurur duyuyorum. Menderes ailesinin bir dostu olarak 'Lütfen Menderes’i düşünün, milletin iradesine yapılan kasıtları düşünün, Cumhur İttifakı'nın yanında olun.' diyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş da kentte coşkunun artarak devam ettiğini belirterek, "Her yerde bir heyecan var. 31 Mart akşamı Aydın’da bir destan yazacağız, bu destanı tüm Türkiye konuşacak. Bu ilin kaybolan yıllarını telafi etmek için yollara çıktık. Bunu da hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda AK Parti'li milletvekilleri de konuşma yaptı.

Muhabir: Ferdi Uzun