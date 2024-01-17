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Politika

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üye için 3 adayı tespit etti.

Gazi Nogay  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HSK üyeliği için toplandı

TBMM

Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK'ya bir üye seçileceğini belirterek, adaylık için başvuru yapan Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım ve Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu'nun öz geçmişlerini okuttu.

Seçime geçilmeden önce söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da "Türkiye'de yargı bağımsızlığının kalmadığı gerekçesiyle" HSK üyesi için yapılacak seçime katılmayacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda, HSK üyeliği için yapılan seçimde Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay aday olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, 3 adayın içerisinden seçimle bir adayı HSK üyesi olarak belirleyecek.

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