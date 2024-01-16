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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. - VTR
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Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu geri sayıma hazırlanıyor

Sefa Şengül  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu geri sayıma hazırlanıyor

Ankara

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Gezeravcı’nın tarihi yolculuğunun neler hissettirdiğini ve Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki geleceğini, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan ile konuştuk.

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