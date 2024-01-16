Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu geri sayıma hazırlanıyor
Ankara
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de başlayacak. Gezeravcı’nın tarihi yolculuğunun neler hissettirdiğini ve Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki geleceğini, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.