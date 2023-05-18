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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulunuyor
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Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemi nedir?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemi nedir?

Azerbaycan, Karabağ’ı kurtardıktan sonra Nahçıvan özerk bölgesi ile kara bağlantısını kurmaya hazırlanıyor. Ermenistan’la müzakereler sürüyor ama Zengezur Koridoru’nun hayata geçmesi için yoğun bir altyapı faaliyeti de var. Avrupa ile Çin’i, Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur’un tarihi, ticari ve kültürel arka planını Anadolu Ajansı Asya-Avrasya Editörü Tolga Özgenç ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemi nedir?

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