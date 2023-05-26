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Temiz bir dünya için denizlerin temizliği ne kadar önemli?

Ömer Faruk Çalışkan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Temiz bir dünya için denizlerin temizliği ne kadar önemli?

5-9 Haziran arasında kutlanacak Çevre Haftası’nda denizlerimizi konuşacağız. Peki, temiz bir dünya için denizlerin temizliği ne kadar önemli? İklim değişikliği denizleri nasıl etkiliyor? Anadolu Ajansı Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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