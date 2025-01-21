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"Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filmi, çocuklara Kudüs’ü nasıl anlatacak?

14 Mart’ta vizyona girecek olan "Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filminin ana teması, Mescid-i Aksa'nın yalnızlığı oldu. Filmin detaylarını, filmin senaristi Yazar Şerafettin Kalay ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
"Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filmi, çocuklara Kudüs’ü nasıl anlatacak?

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