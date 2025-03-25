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Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi soruları yanıtlıyor
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Riyad'daki görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşına son verebilecek mi?

ABD ve Rusya’nın Riyad’daki görüşmeleri, Ukrayna savaşı ve bölgedeki barış süreci için nasıl bir öneme sahip? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.

Tuba Memiş Çürük  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Riyad'daki görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşına son verebilecek mi?

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