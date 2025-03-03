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Ramazan ayının ruhunu hissetmek için nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayı vesilesiyle, Vaize ve Yazar Merve Safa Erbaş Likoğlu ile Ramazan ayının ruhunu nasıl yaşanabileceğini ve orucun anlamından uzaklaştıran şeylerle nasıl mücadele edilebileceğini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Ramazan ayının ruhunu hissetmek için nelere dikkat edilmeli?

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