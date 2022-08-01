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Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Yedi Güzel Adam’ı anlattı

01.08.2022
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Yedi Güzel Adam’ı anlattı

Ankara
Yayınlandığı yıllarda büyük ses getiren ve etkisi hala hissedilen Mavera Dergisi’ni ve Cahit Zarifoğlu’nun şiirinde geçen Yedi Güzel Adam’ı, Mavera Dergisi’nin kurucularından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan ile konuştuk.

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