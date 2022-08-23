Dolar
18.12
Euro
17.97
Altın
1,732.43
ETH/USDT
1,614.70
BTC/USDT
21,410.00
BIST 100
3,115.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Ortaköy'de vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Podcast

Pakistan’da neler oluyor?

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’a 3 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen koruyucu kefalet verdi. Gelişmeleri, Pakistan’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Muhammet Nazım Taşçı aktardı.

Sefa Şengül   | 23.08.2022
Pakistan’da neler oluyor?

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Uydudan izlenen caretta caretta 'Esin' 24 günlük yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştı
HSK, yargı mensuplarıyla ilgili iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi
Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı
Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Pakistan’da neler oluyor?

Pakistan’da neler oluyor?

Türkiye’nin diplomasi başarısı ne anlama geliyor?

'Aile Diş Hekimliği' uygulamasının detayları neler?

Kosova-Sırbistan geriliminde Sırp milliyetçiliğinin etkisi hangi seviyede?

Kosova-Sırbistan geriliminde Sırp milliyetçiliğinin etkisi hangi seviyede?
İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma sürecinde son durum

İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşma sürecinde son durum
Türk öykücülüğünü Yazar Necip Tosun ile konuştuk

Türk öykücülüğünü Yazar Necip Tosun ile konuştuk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet