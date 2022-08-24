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Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silonun akıbeti ne olacak?

Ömer Faruk Çalışkan   | 24.08.2022
Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silonun akıbeti ne olacak?

Ankara
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda iki yıl önce meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun dün kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı. Liman patlaması Lübnan’da nasıl bir iz bıraktı? Patlamanın sembolü silonun akıbeti ne olacak? Detayları, Anadolu Ajansı Beyrut Muhabiri İdiris Okuduci ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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