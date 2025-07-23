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Kuraklığa dayanıklı tohum geliştirmek iklim krizine çare olur mu?

Faruk Çalışkan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Kuraklığa dayanıklı tohum geliştirmek iklim krizine çare olur mu?

Ankara

İklim krizine karşı tarımda en çok umut bağlanan alanlardan biri tohum ıslahı. Türkiye’de son yıllarda geliştirilen kuraklığa dayanıklı tohumlar, artık sadece verim değil, aşırı hava koşullarına karşı direnç hedefiyle de öne çıkıyor. Bu yöntemle gıda güvenliği sağlanabilir mi? Türkiye bu alanda dünyada nasıl bir konumda? Tüm bu soruları Prof. Dr. Süleyman Soylu yanıtladı.

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