Kuraklığa dayanıklı tohum geliştirmek iklim krizine çare olur mu?
Ankara
İklim krizine karşı tarımda en çok umut bağlanan alanlardan biri tohum ıslahı. Türkiye’de son yıllarda geliştirilen kuraklığa dayanıklı tohumlar, artık sadece verim değil, aşırı hava koşullarına karşı direnç hedefiyle de öne çıkıyor. Bu yöntemle gıda güvenliği sağlanabilir mi? Türkiye bu alanda dünyada nasıl bir konumda? Tüm bu soruları Prof. Dr. Süleyman Soylu yanıtladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.