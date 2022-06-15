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Kudüs, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

Tuba Memiş   | 15.06.2022
Kudüs, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa’nın çok yakınında bulunan “el-Hakkari Yolu”, adını, Selahaddin Eyyubi komutasında Haçlı ordularına karşı Kudüs’ün fethine katılan ve fetihten sonra buraya yerleşen Hakkarili Kürtlerden alıyor. Detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz anlattı.

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