Kudüs, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, Mescid-i Aksa’nın çok yakınında bulunan “el-Hakkari Yolu”, adını, Selahaddin Eyyubi komutasında Haçlı ordularına karşı Kudüs’ün fethine katılan ve fetihten sonra buraya yerleşen Hakkarili Kürtlerden alıyor. Detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.