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Kore Savaşı ardında neler bıraktı?

Kore Savaşı, yetmiş yıl önce bugün sona erdi. Savaşın ardından gönüllü olarak askerliğini Güney Kore'de yapan 87 yaşındaki Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ile o dönemi konuştuk.

Tuba Memiş  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kore Savaşı ardında neler bıraktı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Güney Kore'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
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