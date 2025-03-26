İsrail’in ateşkesi bozarak yeniden saldırıya geçtiği Gazze’de son durum ne?
Ankara
İsrail ordusu 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak Gazze’de yeniden başlattığı saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail ordusunun 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki son durumu Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.